Кремль ответил на слова Помпео о ситуации с Навальным

Обвинения официальных лиц России в отравлении оппозиционера Алексея Навального являются ложными и недопустимыми.

В Кремле прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по ситуации с Навальным. Так, Пеомпео заявил, что существует значительная вероятность того, что к отравлению причастны высокопоставленные официальные лица России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости подобных высказываний, которые не соответствуют действительности и искажают существующую реальность. Он еще раз подчеркнул, что в Кремле заинтересованы в том, чтобы раскрыть все подробности данного дела, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что результаты анализов Алексея Навального переданы в Организацию по запрещению химического оружия.