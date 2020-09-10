Лукашенко не собирается отказываться от власти

Белорусский народ голосовал на выборах не для того, чтобы президент отказался от своих полномочий.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не намерен отдавать власть или отказываться от своих полномочий. По его словам, те кто пришли на выборы президента страны и проголосовали за него ждут от него не этого. Они выбирали своего президента не для того, чтобы он отказался от своих обязательств. Лукашенко напомнил, что в 90-е годы все "вытирали ноги" о Белоруссию, и он не допустит повторения подобной ситуации, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране провоцируют США для того, чтобы через Белоруссию добраться до России.