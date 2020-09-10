В Египте ждут возобновления прямых перелетов на курорты

В настоящее время россияне прилетают в Египет через Стамбул самостоятельно приобретая авиабилеты и бронируя гостиницы.

Начиная с 9 сентября Россия и Египет возобновили авиасообщение. В настоящее время рейсы будут совершаться из Москвы в Каир и обратно. Тем не менее, в Египте ждут возобновления прямых перелетов на популярные курорты - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир. Также Шаир сообщил, что россияне, прилетевшие в Каир, могут беспрепятственно отправиться на любой египетский курорт при наличии ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, сделанного не позднее 72 часов до прилета.

Ранее стало известно, что Европейский союз отказался открывать границы для российских туристов.