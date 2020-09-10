В России растет количество инфицированных коронавирусом

За сутки медики выявили 5363 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на территории России уже 7 дней подряд суточное количество новых случаев инфицирования коронавирусом превышает 5 тыс. человек. Так, за минувшие сутки медики выявили 5363 случая заражения. При этом больше всего инфицированных отмечается в столице. За сутки в Москве количество зараженных коронавирусом увеличилось на 695 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1046370 человек, выздоровело 862373, скончалось 18263.

Как ранее сообщал Капитал страны, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что коронавирусную инфекцию удастся победить в декабре-январе.