Кира Ярмыш: публикации о Навальном сильно преувеличены

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опровергла информацию Spiegel о состоянии и охране политика.

Как ранее сообщало немецкое издание Spiegel, российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя и даже смог вспомнить подробности произошедшего с ним инцидента. При этом издание отмечает, что вокруг берлинской клиники Шарите, в которой находится оппозиционер, увеличено количество полицейских, осуществляющих охрану Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опровергла большинство данных издания, назвав вышедший материал слишком преувеличенным. По ее словам, Алексей Навальный действительно вышел из комы и чувствует себя значительно лучше. Также данные Spiegel опровергли и правоохранительные органы Германии, уточнив, что охрана российского политика не изменилась, пишет РИА Новости.

Ранее немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный выжил только благодаря своевременным действиям омских врачей.