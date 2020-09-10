Deutsche Bank: в мире наступает "эпоха беспорядка"

Главной темой новой эпохи будет холодная война между Китаем и США.

Согласно новому исследованию экспертов Deutsche Bank, в мире наступает "век беспорядка". Он, по мнению специалистов, пришел на смену эпохе глобализации, которая длилась с 1980-х годов. Причем основной темой наступающего периода будет война между Китаем и США, на фоне роста китайской экономики, а также усиление роста глобального долга, рост инфляции, рост социального неравенства, который в итоге обернется ситуацией, при которой государства будут вынуждены взимать больше налогов с богачей, усиление проблем глобального климата и новая технологическая революция, пишет РБК.

Ранее аналитики оценили влияние на рубль угрозы введения санкций в отношении России из-за ситуации в Белоруссии и инцидента с Алексеем Навальным.