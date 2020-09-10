Навальный выжил благодаря действиям омских врачей

Экипаж пассажирского лайнера, принявший решение об экстренной посадке, и омские врачи спасли жизнь Алексею Навальному.

Немецкое издание Die Zeit опубликовало выводы Института фармакологии и токсикологии бундесвера, согласно которым лидер оппозиции России Алексей Навальный был отравлен усовершенствованным веществом типа "Новичок". Данное вещество действует более медленно, чем его предшественник, и было применено в первый раз. Немецкие медики считают, что те, кто покушался на жизнь Навального рассчитывали, что он умрет на борту самолета. Они уверены, что оппозиционер выжил только благодаря своевременным действиям экипажа самолета, принявшего решение об экстренной посадке, и омских врачей, которые ввели Навальному антидот атропин, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, результаты анализов оппозиционного лидера Алексея Навального переданы в Организацию по запрещению химического оружия.