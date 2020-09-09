Результаты анализов Навального переданы в ОЗХО

Правительство Германии не видит необходимости передавать России данные по делу Навального.

Представитель Минобороны ФРГ сообщил, что результаты анализов российского оппозиционного лидера Алексея Навального переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Теперь эксперты ОЗХО займутся анализом результатов. При этом в Правительстве Германии заявили, что не видят необходимости передавать данные по делу Навального российской стороне. Тем не менее кабмин ФРГ требует от России предоставить Германии всю необходимую информацию об отравлении оппозиционера, пишет ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опубликована не полная версия переговоров Германии и Польши по фальсификации отравления Навального. Весь разговор передан руководителю ФСБ России Александру Бортникову.