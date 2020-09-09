Посол ФРГ прокомментировал визит в МИД РФ из-за Навального

Геза Андреас фон Гайр напомнил, что Алексея Навального отравили созданным в России веществом из группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями.

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в среду, 9 сентября, после посещения российского внешнеполитического ведомства сообщил, что происшествие с главным оппозиционером России Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней повестки дня. Он отметил, что отравление россиянина обсуждается в Евросоюзе, НАТО, G7 и во многих других странах мира.

Также посол фон Гайр напомнил, что Берлин придерживается однозначной позиции по ситуации с Навальным: его отравили на российской территории веществом типа "Новичок", которое было разработано в РФ. В связи с этим Москва должна предоставить объяснения по поводу покушения на россиянина, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что у немецкой разведки есть доступ к отравляющей субстанции из группы "Новичок".