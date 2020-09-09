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В ВОЗ ответили на приостановку испытаний вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

09.09.2020 18:09
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В ВОЗ ответили на приостановку испытаний вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

AstraZeneca приостановила тестирование экспериментального препарата против коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала приостановку испытаний вакцины против новой коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, которая зарегистрирована в Великобритании. В ведомстве отметили, что при создании препаратов самое главное – это безопасность, а процесс приостановки тестирования вакцины случается довольно часто. В ВОЗ добавили, что специалисты компании следуют всем необходимым правилам и принципам разработки подобных препаратов, пишет Reuters.

Напомним, что AstraZeneca объявила о приостановке третьей фазы тестирования вакцины против COVID-19, так как у одного добровольца из Великобритании появилась необъяснимая болезнь. Точная природа такого побочного эффекта неизвестна, однако разработчики препарата ожидают, что участник испытания поправится.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что ВОЗ призвала мир готовиться к новым пандемиям.

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Новая вакцина от коронавируса
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