Источник: ЕС утвердил продление санкций против РФ

Ограничительные меры против России будут действовать до 15 марта 2021 года.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) планирует продлить на полгода действие санкций в отношении российских лиц и компаний, которые были введены после воссоединения Крыма с Россией. Уточняется, что такое решение было принято без обсуждения. Об этом в среду изданию "Интерфакс" сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.

По словам собеседника газеты, Совет Евросоюза утвердит это решение по письменной процедуре на одном из ближайших заседаний.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Германии по-прежнему считают трубопровод "Северный поток - 2" коммерческим проектом.