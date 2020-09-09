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Власти Германии: "Северный поток-2" является коммерческим проектом

09.09.2020 16:11
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Власти Германии: "Северный поток-2" является коммерческим проектом

США хотят помешать реализации второй ветки газопровода для того, чтобы продавать европейским странам свой сжиженный природный газ.

Вице-канцлер Германии, глава немецкого Минфина Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что российский трубопровод "Северный поток - 2" является коммерческим проектом. По его словам, несмотря на отравление оппозиционера РФ Алексея Навального, власти страны по-прежнему придерживаются такой позиции.

"Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно что речь идет о коммерческом проекте", - цитирует издание РИА Новости слова Олафа Шольца.

Напомним, что против строительства второй ветки газопровода активно выступают США, которые хотят продавать странам Европы свой сжиженный природный газ. В настоящее время Вашингтон обсуждает возможность расширения санкций в отношении "Северного потока - 2". Также ситуацию вокруг проекта осложняет происшествие с Навальным, которое побудило некоторых немецких политиков высказываться против реализации трубопровода.

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