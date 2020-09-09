Белоруссия опубликовала неполную запись переговоров Варшавы и Берлина

Александр Лукашенко передал полную версию записи разговора Польши и Германии руководителю ФСБ России Александру Бортникову.

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что на прошлой неделе была обнародована только часть записи разговора Варшавы и Берлина о российском оппозиционере Алексее Навальном. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который 8 сентября участвовал в интервью с главой республики. По словам Лукашенко, неопубликованный фрагмент данных переговоров содержит новые сенсационные подробности.

В свою очередь издание РИА Новости информирует о том, что в перехваченном Белоруссией диалоге о Навальном предположительно общаются представители США, а не Польши и Германии. Ранее белорусский лидер во время интервью с российскими СМИ заявил, что в беседе об оппозиционере звучит американский акцент.

Напомним, что российская сторона не может приступить к расследованию инцидента с Навальным, поскольку Германия до сих пор не предоставила России информацию, подтверждающую отравление россиянина.