В МИД России ответили на заявление G7 найти виновных по делу Навального
Берлин все еще не представил необходимые сведения по делу Алексея Навального российской стороне.
Согласно официальному ответу МИД России на призыв представителей стран G7 найти и наказать виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, Россия, в данным момент, не может продолжить эффективную работу по установлению всех обстоятельств инцидента с Навальным. Причиной этого является отсутствие необходимых данных, подтверждающих отравление россиянина, которые должен был представить российской стороне Берлин, но до сих пор этого не сделал. При этом в российском министерстве отметили, что в настоящее время на Западе проводится антироссийская кампания, нацеленная на "мобилизацию санкционных настроений", пишет ТАСС.
Ранее представитель партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон рассказал, что доступ к отравляющей субстанции типа "Новичок" есть не только у Германии, но и у стран НАТО, включая США, Великобританию, Канаду и Нидерланды.
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А что его искать?!! Адрес известен...Россия, Москва, Кремль...