За сутки в России выявлено 5218 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в России достигло 1041007 человек.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России, медики зафиксировали 5218 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. При этом в столице выявлено 642 новых случая инфицирования COVID-19, а общее количество инфицированных в Москве достигло 268384 человек.

Всего в России зафиксировано 1041007 случаев инфицирования коронавирусом, из них 856458 человек выздоровело, 18135 скончалось.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать зарплату школьным медицинским работникам через ОМС.