Медработникам школ нужно платить зарплату через ОМС

В школьных кабинетах могут работать не только врачи, но и медицинские сестры.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что зарплату медицинским работникам в школах нужно оплачивать через ОМС. Такое решение, по его мнению, будет наиболее эффективным, так как предоставляемые в школьных кабинетах услуги соответствуют перечню услуг ОМС. При этом Менделевич отметил, что для работы в школьном медкабинете работнику не обязательно иметь степень бакалавра, достаточно и среднего профессионального образования. В связи с чем депутат предлагает рассмотреть расширение функционала медсестер, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, некоторые российские школы переходят на дистанционное обучение из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.