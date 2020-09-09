Безработные родители получат дополнительные выплаты на детей

Будут выплачены по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в сентябре.

Правительство России приняло решение поддержать тех родителей, которые лишились работы. Безработным родителям в сентябре будут выплачены по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в дополнение выплатам по безработице. На выплаты Правительство выделило более 8,5 млрд. рублей. Предполагается, что помощь получат более 2,8 граждан, пишет РИА Новости.

Ранее Капитал страны сообщал, что власти потеряли более 430 млрд руб., выделенных на поддержку населения страны. Эти деньги не дошли до россиян.