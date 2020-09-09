Россияне стали меньше пользоваться банковским картами

Количество выпущенных банковских карт за второй квартал 2020 года увеличилось всего на 500 тыс. экземпляров.

За период с апреля по июнь текущего года количество банковских карт, используемых россиянами, сократилось на 2,3% и остановилось на отметке в 190,3 млн карт. Сокращение составило 4,5 млн единиц. Также сократилось и количество выпущенных банками карт за указанный период, увеличившись всего на 500 тыс. Такие данные приводят сотрудники Банка России. Эксперты полагают, что такие показатели связаны с ужесточением правил выдачи карт банками, из-за введения властями ограничительных мер в экономике, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны банки аннулировали более 15 тыс. заявок россиян на кредитные каникулы.