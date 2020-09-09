Кремль: прямой линии с Владимиром Путиным не будет

В декабре состоится большая пресс-конференция президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в этом году не состоится традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Тем не менее некоторые элементы мероприятия будут включены в ежегодную большую пресс-конференцию президента, которая пройдет в декабре. Песков отметил, что организаторы сделают все возможное для того, чтобы граждане смогли пообщаться с президентом, а Владимир Путин получил от россиян обратную связь, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.