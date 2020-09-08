Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России возглавит российскую делегацию.

Глава России Владимир Путин принял решение выступить на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. При этом Владимир Путин возглавит российскую делегацию, сформированную для участие в работе ГА ООН. Выступление российского лидера будет проходить в режиме видеосвязи. Известно, что во время своей речи Владимир Путин коснется того влияния, которое оказала пандемия коронавируса на все сферы жизни мирового сообщества, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупреждал, что мир должен готовиться к новым пандемиям.