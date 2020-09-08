Медведев: россияне должны иметь гарантированный доход

Гарантированный доход будет выплачиваться государством всем гражданам, независимо от социального или экономического положения.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что граждане нашей страны должны иметь гарантированный государством доход. Эту инициативу Медведев озвучил во время заседания партии "Единая Россия" и, как председатель партии, предложил обсудить идею с Правительством и профсоюзами. Гарантированный доход, по словам Медведева, должен представлять собой неприкосновенную сумму денежных средств, которую государство будет выплачивать гражданину независимо от того, где он работает и какое социальное и экономическое положение занимает. При этом председатель "Единой России" подчеркивает необходимость проработать данную инициативу с экономической и финансовой точек зрения, пишет РИА Новости.

Ранее глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил увеличить прожиточный минимум в России до 31 тыс. рублей.