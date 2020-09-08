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В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2

08.09.2020 18:55
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В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2

Мануэла Швезиг отметила, что остановка строительства "Северного потока - 2" отразилась бы не только на Москве, но и на Берлине.

Во вторник, 8 сентября, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство второй ветки газопровода, Мануэла Швезиг заявила, что экономические интересы Соединенных Штатов Америки играют важную роль в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2". По ее словам, Вашингтон надеется, что ФРГ будет закупать американский сжиженный газ, который стоит гораздо дороже российского природного голубого топлива. Также Шлезвиг добавила, что ей хотелось бы больше честности и избирательности при рассмотрении вопросов энергообеспечения республики. Она пояснила, что еще до отравления главного оппозиционера России Алексея Навального США пытались остановить строительство "Северного потока - 2", пишет "ИноСМИ".

Напомним, что ранее Польша призвала ФРГ отказаться от реализации второй ветки трубопровода из-за инцидента с Навальным.

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