Собянин назвал сроки завершения пандемии COVID-19

Мэр Москвы надеется, что в декабре-январе удастся победить коронавирус.

Столичный мэр Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме выразил мнение, что благодаря массовой вакцинации граждан России против коронавируса нового типа удастся положить конец пандемии COVID-19. По словам градоначальника, всеобщее прививание от инфекции должно произойти в конце 2020 года или в начале 2021 года, пишет "Комсомольская правда".

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить карантинный режим в Москве из-за коронавируса.