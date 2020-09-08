Собянин назвал сроки завершения пандемии COVID-19
Мэр Москвы надеется, что в декабре-январе удастся победить коронавирус.
Столичный мэр Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме выразил мнение, что благодаря массовой вакцинации граждан России против коронавируса нового типа удастся положить конец пандемии COVID-19. По словам градоначальника, всеобщее прививание от инфекции должно произойти в конце 2020 года или в начале 2021 года, пишет "Комсомольская правда".
Ранее Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить карантинный режим в Москве из-за коронавируса.
Написать комментарий
У Собянина слишком много комментариев по поводу пандемии.Иногда на неделе аж два, причём от хорошего до самого плохого.Со стороны это выглядет несерьёзно для политика такого уровня как он.Напоминает известную притчу ,,Собака лает , ветер дует,,.