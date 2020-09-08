Лукашенко: протесты могут произойти и в России

Александр Лукашенко считает, что США провоцируют народ на проведение протестных акций для того, чтобы через Белоруссию добраться до России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с российскими журналистами заявил, что подобная ситуация с акциями протестов, которая сейчас проходит на территории республики, может произойти и в Российской Федерации.

"Не думайте, что подобное не может произойти в России" – цитирует издание NEWS.ru слова Александра Лукашенко.

Напомним, что во многих городах Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протестные акции. В этих мероприятиях принимают участие люди, не согласные с официальными итогами голосования, на которых одержал победу действующий глава республики Александр Лукашенко. По их мнению, результаты президентских выборов были сфальсифицированы.