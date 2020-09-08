Власти ФРГ: у немецкой разведки есть доступ к "Новичку"

По данным СМИ, информация о яде типа "Новичок" есть у Германии, США, Великобритании, Канады и Нидерландов.

Депутат партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон рассказал, что у немецкой разведки BND есть доступ к отравляющей субстанции типа "Новичок". По его словам, в 1990-х годах завербованный российский перебежчик передал властям ФРГ формулу данного вещества. Он добавил, что, по сведениям СМИ, позднее германская сторона предоставила информацию о "Новичке" своим ближайшим партнерам по НАТО, включая США, Великобританию, Канаду и Нидерланды, пишет РИА Новости.

Напомним, что в понедельник, 7 сентября, сотрудники берлинского медицинского центра Charite вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы.