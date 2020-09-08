Варшава указала Берлину на очевидность решения по СП-2

Матеуш Моравецкий считает, что против России нужно ввести "очень серьезные санкции".

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью ТК Bloomberg TV заявил, что перед Германией стоит довольно "простое" решение, а именно остановить строительство российского газопровода "Северный поток - 2". По его словам, данный проект является политическим, поскольку он оказывает дестабилизирующее влияние на Восточную Европу. Моравецкий добавил, что сейчас Варшава старается убедить Берлин отказаться от второй ветки трубопровода в связи с отравлением оппозиционера РФ Алексея Навального. Также он подчеркнул, что угроза вмешательства Москвы во внутренние дела Минска и инцидент с россиянином должны стать последним "звоночком" для германской стороны.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель допустила введение ограничительных мер в отношении российского проекта "Северный поток - 2" из-за отравления Навального.