В СФ прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем

В Совфеде считают, что 31 декабря надо сделать выходным днем на постоянной основе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минтруда сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Причем в министерстве предложили перенести на 31 декабря воскресенье 3 января 2021 года. Рязанский считает, что для того чтобы сделать 31 декабря выходным днем достаточно специального распоряжения Правительства России. При этом россияне не будут отрабатывать его 2 или 3 января, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Минтруд представил проект переноса выходных дней на 2021 год.