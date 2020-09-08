В Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" по Донбассу

Планируется, что мероприятие состоится 11 сентября.

Источники в российской делегации, знакомые с ситуацией, сообщили, что 11 сентября в Берлине состоится встреча по Донбассу политических советников стран-членов "нормандского формата". По словам собеседников, от России во встрече примет участие ее официальный представитель Дмитрий Козак. Сообщается, что все стороны прислали свои предложения в проект итогового документа, который будет подписан по окончании встречи, пишет РИА Новости.

Ранее украинская сторона потребовала срочных переговоров с Россией по Донбассу.