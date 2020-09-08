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Аналитики оценили влияние угрозы санкций на рубль

08.09.2020 12:27
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Аналитики оценили влияние угрозы санкций на рубль

Без санкций курс рубля мог быть в районе 70-72,5 руб. за доллар.

По мнению аналитиков угрозы введения санкций в отношении России из-за ситуации, сложившейся в Белоруссии, а также из-за инцидента, произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным, оказывают влияние на курс национальной валюты. Так, эксперты уверены, что без угрозы санкционных ограничений российский рубль был бы крепче, в среднем, на 3-5 рублей. При благоприятном развитии событий курс рубля мог бы находиться на отметке в 70-72,5 руб. за доллар, пишет РБК.

Как стало известно ранее, международные резервы России, по состоянию на начало сентября, выросли до $594,42 млрд.

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Международные резервы РФ выросли до $594,42 млрд
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