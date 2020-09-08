Медики зафиксировали 5099 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Всего в России 1035789 зараженных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки российские медики зафиксировали 5099 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, в Москве врачи обнаружили 695 случаев заражения COVID-19, в Московской области отмечено 135 новых случаев инфицирования, а в Санкт-Петербурге выявлено 210 зараженных.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1035789 человек, выздоровело 850049, скончалось 17993.

Ранее Минздрав России сообщил о том, что новая российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот.