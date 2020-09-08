В Германии отказались раскрывать подробности отравления Навального

Сведения о Навальном являются секретными.

Официальный представитель Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии сообщил, что учреждение не будет предоставлять какие-либо сведения по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В официальном ответе на соответствующий запрос RT получен отказ, который объяснили необходимостью соблюдать секретность сведений. Также телеканалу было отказано в проведении интервью с сотрудниками института.

Как ранее сообщал Капитал страны, врачи берлинской клиники Шарите смогли вывести Алексея Навального из медицинской комы. Политик отключен от аппарата ИВЛ.