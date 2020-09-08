Новая вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот

Препарат прошел все необходимые тесты.

Пресс-служба Минздрава сообщила о том, что первая российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. В сообщении отмечено, что лаборатории Росздравнадзора провели все необходимые тестирования препарата. В самое ближайшее время будут осуществлены поставки вакцины во все медицинские учреждения, пишет ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о введении в столице карантина из-за прихода второй волны коронавируса.