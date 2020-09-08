Названа продолжительность новогодних каникул в 2021 году

Предполагается, что россияне будут гулять с 1 по 10 января 2021 года.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты представили проект переноса выходных дней в 2021 году, включая и срок новогодних каникул. Согласно информации, распространенной пресс-службой министерства в начале следующего года россияне будут гулять десять дней. Новогодние каникулы в 2021 году запланированы с 1 по 10 января включительно. Также для граждан России выходными станут дни с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, пишет РИА Новости.

Ранее в Совете Федерации оценили возможность введения в нашей стране четырехдневной рабочей недели.