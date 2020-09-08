Главы оппозиции Белоруссии уехали на Украину

Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли белорусско-украинскую границу, а Мария Колесникова была задержана за попытку незаконно покинуть страну.

Как ранее сообщали в Координационном совете (КС) оппозиции Белоруссии, пропали три члена КС: Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Были высказаны предположения об их аресте. Тем не менее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что "пропавшие" прошли регистрацию на пограничном пропускном пункте "Александровка" и, в настоящее время, выехали на территорию Украины. При этом белорусское Агентство теленовостей в своем Telegram подтвердило отъезд за границу Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а вот Мария Колесникова, по их данным, была задержана на границе, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что по информации, распространенной Telegram-каналами, 7 сентября Мария Колесникова была похищена неизвестными. Милиция Белоруссии проводила проверку факта пропажи члена оппозиции.