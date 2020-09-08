Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
08 СЕН, 12:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 СЕН, 12:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Главы оппозиции Белоруссии уехали на Украину

08.09.2020 09:56
Комментарии
Главы оппозиции Белоруссии уехали на Украину

Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли белорусско-украинскую границу, а Мария Колесникова была задержана за попытку незаконно покинуть страну.

Как ранее сообщали в Координационном совете (КС) оппозиции Белоруссии, пропали три члена КС: Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Были высказаны предположения об их аресте. Тем не менее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что "пропавшие" прошли регистрацию на пограничном пропускном пункте "Александровка" и, в настоящее время, выехали на территорию Украины. При этом белорусское Агентство теленовостей в своем Telegram подтвердило отъезд за границу Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а вот Мария Колесникова, по их данным, была задержана на границе, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что по информации, распространенной Telegram-каналами, 7 сентября Мария Колесникова была похищена неизвестными. Милиция Белоруссии проводила проверку факта пропажи члена оппозиции.

Комментировать (без регистрации)
МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы

Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы
Экономика

Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат

Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат
Экономика

Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей

Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей
Экономика

Саудиты выбивают из-под России нефть. Новый ценопад приурочили к листопаду

Саудиты выбивают из-под России нефть. Новый ценопад приурочили к листопаду
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов

ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов

Новости дня

12:27 Аналитики оценили влияние угрозы санкций на рубль Аналитики оценили влияние угрозы санкций на рубль
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:09 Медики зафиксировали 5099 случаев инфицирования коронавирусом за сутки Медики зафиксировали 5099 случаев инфицирования коронавирусом за сутки
10:56 В Германии отказались раскрывать подробности отравления Навального В Германии отказались раскрывать подробности отравления Навального
10:36 Новая вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот Новая вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
10:19 Названа продолжительность новогодних каникул в 2021 году Названа продолжительность новогодних каникул в 2021 году
07 СЕН, 20:07 МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 СЕН, 19:45 Российские больницы скрывали данные о смерти от коронавируса Российские больницы скрывали данные о смерти от коронавируса

Узнай, страна!

12:29 В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:28 ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов
12:05 В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей
11:28 В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии
07 СЕН, 17:21 В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота
07 СЕН, 12:58 В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
07 СЕН, 12:26 В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
07 СЕН, 09:48 В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
04 СЕН, 12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
04 СЕН, 11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter