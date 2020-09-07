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МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии

07.09.2020 20:07
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МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии

Пока не известны мотивы объединения, но сам процесс не вызывает сомнений.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление по ситуации в Белорусии. По его словам, Россия будет стремиться к присоединению Белоруссии, причем, по его словам, теперь наша страна ускорит свои планы. Линкявичюс не сказал, какие причины власти России и Белоруссии назовут для объединения, но то, что процесс интеграции произойдет довольно скоро не вызывает сомнений.

"Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах", - цитирует главу МИД Литвы РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что несмотря на все проблемы и разногласия граждане Белоруссии и России сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".

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