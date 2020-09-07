Российские больницы скрывали данные о смерти от коронавируса

Статистику о коронавирусе в России нельзя считать точной.

Как сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, некоторые стационары для содержания инфицированных коронавирусом занижали данные о смертности от COVID-19, однако в других стационарах, наоборот, оценка смертности была завышена. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за разночтений при регистрации смертей, так как стационары по-разному кодировали причины кончины пациентов. При этом большинству пациентов ставили смерть от сердечно-сосудистых заболеваний или проблем с органами дыхания. Об этом сообщает "Медицинский вестник".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что мир должен быть готов к приходу новых пандемий.