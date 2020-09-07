ВОЗ: мир должен подготовиться к новым пандемиям

Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 – не последняя, потому что эпидемии и пандемии являются частью человеческой жизни.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве сказал, что мировое сообщество должно извлечь уроки из распространения коронавирусной инфекции для того, чтобы подготовиться к вызовам новых пандемий.

"Когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас", - заявил он.

По его словам, необходимо инвестировать и развивать проекты, которые будут направлены на предотвращение, выявление и борьбу с различными болезнями. Гебрейесус пояснил, что без сохранения и поддержания здоровья людей нельзя достичь политической, социальной и экономической стабильности, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей российской столицы не верить слухам о введении в городе новых ограничительных мер из-за коронавируса.