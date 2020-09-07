Международные резервы РФ выросли до $594,42 млрд

Объем российских международных резервов по состоянию на начало сентября прошлого года составил 529,083 млрд долларов.

В Банке России заявили, что на 1 сентября этого года международные резервы страны за месяц увеличились на 0,45%, составив 594,422 млрд долларов. Отмечается, что за указанный период валютные резервы выросли на 0,54%, достигнув уровня 449,834 млрд долларов. Также в Банке России добавили, что стоимость монетарного золота немного повысилась, составив 144,588 млрд долларов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что свыше 15 тыс. российских граждан остались без кредитных каникул.