Состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось.

Немецкие врачи из клиники Сharite, которая находится в Берлине, сообщили, что главного оппозиционера России Алексея Навального вывели из медикаментозной комы. Специалисты добавили, что россиянин был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По их словам, оппозиционер уже реагирует на словесные раздражители, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия отравления пока рано. Об этом говорится на официальном сайте клиники Сharite.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введение новых ограничительных мер в отношении российского трубопровода "Северный поток - 2" из-за происшествия с Навальным.