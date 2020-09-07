Новак: СП-2 достроят, несмотря на возникшие трудности

Александр Новак подчеркнул, что спрос на природный газ сохраняется, невзирая на переход Евросоюза к возобновляемым источникам энергии.

Российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России" заявил, что энергетический проект "Северный поток - 2" будет обязательно достроен, несмотря на временное падение спроса на природное голубое топливо в европейских странах.

"Этот проект будет реализован. Да, есть определенные трудности, но, тем не менее, он продолжается", - отметил министр.

Он пояснил, что газ по-прежнему необходим для поддержания энергетического баланса в мире, поэтому со временем его доля возрастет. Также Новак добавил, что актуальность "Северного потока - 2" сохраняется, поэтому трубопровод рассчитан на многие десятилетия, пишет ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Германия не станет останавливать строительство второй ветки газопровода из-за происшествия с российским оппозиционером Алексеем Навальным, информирует РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что немецкий канцлер Ангела Меркель допустила наложение санкций против "Северного потока - 2" в качестве ответного шага на отравление Навального.