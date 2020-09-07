Ангела Меркель не исключает введение санкций против СП-2

Берлин надеется, что полученный ответ со стороны Москвы по делу Алексея Навального не заставит Германию передумать по поводу газопровода "Северный поток - 2".

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность введения штрафных санкций в отношении российского проекта "Северный поток - 2" в качестве ответной меры на отравление оппозиционера РФ Алексея Навального. По его словам, Меркель разделяет взгляды главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что будущее второй ветки трубопровода зависит от дальнейших шагов России по ситуации с Навальным, пишет агентство Reuters.

Ранее президент Чешской Республики Милош Земан выразил мнение, что Берлин не меньше Москвы заинтересован в реализации газопровода "Северный поток - 2".