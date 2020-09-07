Кремль ожидает получение документов по Навальному

Германия должна передать результаты анализов по делу российского оппозиционера Алексея Навального в самый короткий срок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона передаст России результаты анализов по делу оппозиционера Алексея Навального в самое ближайшее время. По словам Пескова в Кремле ожидают скорейшего получения этой информации, так как дело получило большой резонанс. Также Песков выразил удовлетворение от того, что не существует никаких препятствий для передачи данных, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию прояснить ситуацию со своим гражданином и принять активное участие в расследовании произошедшего с Алексеем Навальным инцидента.