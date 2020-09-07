В Минске похитили лидера оппозиции Марию Колесникову

Информация о похищении стала известна из Telegram-каналов.

Как стало известно из информации, распространенной несколькими Telegram-каналами, 7 сентября в Минске была похищена лидер оппозиции Мария Колесникова. Сообщается, что похищение совершили неизвестные, подкараулив возле Национального художественного музея и усадив в микроавтобус, на котором была надпись "Связь". В МВД Белоруссии прокомментировали происшествие. Так, по словам пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, в настоящее время милиция проводит проверку факта похищения оппозиционера, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в воскресенье у Дворца независимости в Минске прошла протестная акция оппозиции. Силовики разогнали протестующих, арестовав около 20 человек.