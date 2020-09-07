За сутки в России выявлено 5185 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных в России достигло 1030690.

По данным опрештаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки медики выявили 5185 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве зафиксировано 690 новых случаев инфицирования, в Московской области медики обнаружили 166 зараженных, а в Санкт-Петербурге - 196.

Всего в России обнаружено 1030690 инфицированных коронавирусной инфекцией, 843277 человек выздоровели, скончался 17871 пациент.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Россию пришла вторая волна коронавируса.