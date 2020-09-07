СР: прожиточный минимум в России необходимо повысить до 31 тыс. рублей

Существующая методика расчета прожиточного минимума россиян не учитывает реалии сегодняшнего дня.

В пресс-службе партии "Справедливая Россия" рассказали об инициативе ее лидера Сергея Миронова о повышении прожиточного минимума в нашей стране. Так, согласно документу, методика расчета прожиточного минимума россиян была принята еще в 1997 году и к настоящему времени сильно устарела. Миронов предлагает использовать предложенный партией метод расчета данного показателя, согласно которой прожиточный минимум в России должен быть равен 31 тыс. рублей. Критикуя действующую методику Миронов подчеркивает, что она не содержит базовых платежей россиян, которые появились в последние годы, также не соответствует сегодняшним реалиям и список продуктов, учитывающийся при расчете, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно исследованию, проведенному экспертами Центра развития Высшей школы экономики, у россиян не хватает денег на еду, так как цены на продовольствие в России растут быстрее доходов ее населения.