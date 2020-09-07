Попова рассказала о формировании у россиян иммунитета к COVID-19

Коронавирусом переболели более 0,6% от всего населения России.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, как у россиян формируется популяционный иммунитет к коронавирусу. Так, согласно проводимому исследованию, существует сильное расхождение в цифрах в зависимости от региона, которые колеблются в диапазоне от 4 до 50%, пишет РИА Новости.

Как сообщал Капитал страны, в Россию пришла вторая волна коронавируса, но власти не намерены повторно вводить карантин.