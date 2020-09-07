ООН: Украина несет ответственность за обеспечение крымчан питьевой водой

В ООН ответили на письмо зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской о ситуации с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, который обеспечивал поступление пресной воды из Днепра на Крымский полуостров.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, одним из прав человека является право на безопасную и чистую воду, а также санитарию. Поэтому, Украина, также как несомненно и Россия, несет ответственность за предоставление доступа жителям Крыма к пиьевой воде. По словам Тросселл Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав крымчан, а также принимать все возможные меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех ее граждан. При этом в ООН напомнили позицию организации по вопросу принадлежности Крыма, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Крыму состоялось официальное открытие трассы «Таврида», по которой в числе первых проехал президент России Владимир Путин. Больше позитивных новостей о России читайте в нашей рубрике "Узнай, страна!"