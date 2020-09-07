Украина требует срочных переговоров с Россией по Донбассу

Было зафиксировано нарушение режима перемирия в регионе.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в воскресенье незаконные вооруженные формирования нарушили режим перемирия на Донбассе. В результате чего в зоне операции объединенных сил один украинский военный был убит, еще один получил ранения. В связи со сложившейся ситуацией Кулеба потребовал срочного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, которая подрывает процесс мирного урегулирования конфликта, и найти пути решения проблемы, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что начиная с 27 июля на территории Донбасса начал действовать приказ о режиме тишины, согласно которому должны быть прекращены все боевые действия, включая применение любых видов вооружений, наступательные действия, все виды военных и разведывательных операций и размещение вооружений в населенных пунктах.