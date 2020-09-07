Более 15 тыс. россиян лишились кредитных каникул

Теперь банки могут потребовать единовременного внесения всей суммы просрочки.

Согласно данным Банка России более 15 тыс. россиян были аннулированы кредитные каникулы. Так, кредитные организации были вынуждены аннулировать документы из-за того, что в течение положенных 120 дней заемщики не предоставили необходимые документы, подтверждающие ухудшение финансового положения, которые могут служить основанием для предоставления отсрочек по кредиту. Такая ситуация позволит банкам взыскать все просроченные платежи одновременно или начислить пени на просрочки, тем самым ухудшив кредитную историю клиентов, пишут Известия.

Ранее, глава Банка России Эльвира Набиуллина потребовала от кредитных организаций списать безнадежные долги россиян. Однако банки предпочитают избавляться от таких долгов продавая их коллекторам.