Силовики разогнали протестующих у резиденции Лукашенко
Во время акции протеста было задержано около 20 человек.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в воскресенье разогнали всех участников протестной акции у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет ТАСС.
Напомним, что 6 сентября в столице и других городах республики проходят очередные несанкционированные акции противников нынешнего президента Александра Лукашенко. В Минске около резиденции главы государства на протест собралось несколько тысяч человек.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что по распоряжению лидера Белоруссии была опубликована запись переговоров Берлина и Варшавы о фальсификации дела российского оппозиционера Алексея Навального.
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