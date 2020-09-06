Силовики разогнали протестующих у резиденции Лукашенко

Во время акции протеста было задержано около 20 человек.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в воскресенье разогнали всех участников протестной акции у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

Напомним, что 6 сентября в столице и других городах республики проходят очередные несанкционированные акции противников нынешнего президента Александра Лукашенко. В Минске около резиденции главы государства на протест собралось несколько тысяч человек.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что по распоряжению лидера Белоруссии была опубликована запись переговоров Берлина и Варшавы о фальсификации дела российского оппозиционера Алексея Навального.